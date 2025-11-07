Harga Kangal Hari Ini

Harga live Kangal (KANGAL) hari ini adalah $ 0.0000011, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KANGAL ke USD saat ini adalah $ 0.0000011 per KANGAL.

Kangal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,446, dengan suplai yang beredar 100.00B KANGAL. Selama 24 jam terakhir, KANGAL diperdagangkan antara $ 0.0000011 (low) dan $ 0.00000112 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00028461, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KANGAL bergerak -0.44% dalam satu jam terakhir dan -16.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kangal (KANGAL)

Kapitalisasi Pasar $ 110.45K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.45K Suplai Peredaran 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kangal saat ini adalah $ 110.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KANGAL adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.45K.