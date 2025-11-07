BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Karum hari ini adalah 0.075068 USD. Lacak informasi harga aktual KARUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KARUM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Karum hari ini adalah 0.075068 USD. Lacak informasi harga aktual KARUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KARUM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KARUM

Info Harga KARUM

Penjelasan KARUM

Situs Web Resmi KARUM

Tokenomi KARUM

Prakiraan Harga KARUM

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Karum

Harga Karum (KARUM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KARUM ke USD:

$0.074578
$0.074578$0.074578
-12.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Karum (KARUM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:42:20 (UTC+8)

Informasi Harga Karum (KARUM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.055886
$ 0.055886$ 0.055886
Low 24 Jam
$ 0.086587
$ 0.086587$ 0.086587
High 24 Jam

$ 0.055886
$ 0.055886$ 0.055886

$ 0.086587
$ 0.086587$ 0.086587

$ 0.475405
$ 0.475405$ 0.475405

$ 0.02672377
$ 0.02672377$ 0.02672377

+0.72%

-11.91%

-26.02%

-26.02%

Harga aktual Karum (KARUM) adalah $0.075068. Selama 24 jam terakhir, KARUM diperdagangkan antara low $ 0.055886 dan high $ 0.086587, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKARUM adalah $ 0.475405, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02672377.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KARUM telah berubah sebesar +0.72% selama 1 jam terakhir, -11.91% selama 24 jam, dan -26.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Karum (KARUM)

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

14.70M
14.70M 14.70M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Karum saat ini adalah $ 1.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KARUM adalah 14.70M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.58M.

Riwayat Harga Karum (KARUM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Karum ke USD adalah $ -0.0101543141191995.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Karum ke USD adalah $ +0.0217648105.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Karum ke USD adalah $ -0.0349122350.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Karum ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0101543141191995-11.91%
30 Days$ +0.0217648105+28.99%
60 Hari$ -0.0349122350-46.50%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Karum (KARUM)

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Karum (KARUM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Karum (USD)

Berapa nilai Karum (KARUM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Karum (KARUM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Karum.

Cek prediksi harga Karum sekarang!

KARUM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Karum (KARUM)

Memahami tokenomi Karum (KARUM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KARUM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Karum (KARUM)

Berapa nilai Karum (KARUM) hari ini?
Harga live KARUM dalam USD adalah 0.075068 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KARUM ke USD saat ini?
Harga KARUM ke USD saat ini adalah $ 0.075068. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Karum?
Kapitalisasi pasar KARUM adalah $ 1.10M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KARUM?
Suplai beredar KARUM adalah 14.70M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KARUM?
KARUM mencapai harga ATH sebesar 0.475405 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KARUM?
KARUM mencapai harga ATL 0.02672377 USD.
Berapa volume perdagangan KARUM?
Volume perdagangan 24 jam live KARUM adalah -- USD.
Akankah harga KARUM naik lebih tinggi tahun ini?
KARUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KARUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:42:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Karum (KARUM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,823.57
$100,823.57$100,823.57

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.36
$3,284.36$3,284.36

-0.47%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1782
$1.1782$1.1782

+37.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,823.57
$100,823.57$100,823.57

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.36
$3,284.36$3,284.36

-0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.61
$154.61$154.61

-0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1912
$2.1912$2.1912

-1.93%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$951.78
$951.78$951.78

+1.94%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012594
$0.00012594$0.00012594

+2,418.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.489
$4.489$4.489

+348.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007321
$0.007321$0.007321

+243.06%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003272
$0.00003272$0.00003272

+203.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0000
$16.0000$16.0000

+161.86%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1065
$0.1065$0.1065

+113.00%