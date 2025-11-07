Harga KEI Stablecoin Hari Ini

Harga live KEI Stablecoin (KEI) hari ini adalah $ 0.984169, dengan perubahan 0.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEI ke USD saat ini adalah $ 0.984169 per KEI.

KEI Stablecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,014, dengan suplai yang beredar 101.93K KEI. Selama 24 jam terakhir, KEI diperdagangkan antara $ 0.977125 (low) dan $ 1.019 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.18, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.669361.

Dalam kinerja jangka pendek, KEI bergerak -1.68% dalam satu jam terakhir dan -1.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KEI Stablecoin (KEI)

Kapitalisasi Pasar $ 102.01K$ 102.01K $ 102.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 102.01K$ 102.01K $ 102.01K Suplai Peredaran 101.93K 101.93K 101.93K Total Suplai 101,933.5688724252 101,933.5688724252 101,933.5688724252

