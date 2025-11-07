Harga Keira Hari Ini

Harga live Keira (KEIRA) hari ini adalah $ 0.00016112, dengan perubahan 6.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEIRA ke USD saat ini adalah $ 0.00016112 per KEIRA.

Keira saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,439, dengan suplai yang beredar 536.49M KEIRA. Selama 24 jam terakhir, KEIRA diperdagangkan antara $ 0.00015047 (low) dan $ 0.00018361 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00288068, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009042.

Dalam kinerja jangka pendek, KEIRA bergerak +2.37% dalam satu jam terakhir dan +0.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Keira (KEIRA)

Kapitalisasi Pasar $ 86.44K$ 86.44K $ 86.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 161.12K$ 161.12K $ 161.12K Suplai Peredaran 536.49M 536.49M 536.49M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Keira saat ini adalah $ 86.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEIRA adalah 536.49M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.12K.