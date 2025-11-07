Informasi Harga Kekius Maximus (KM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01153924$ 0.01153924 $ 0.01153924 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) +0.24% Perubahan Harga (1 Hari) +0.10% Perubahan Harga (7H) -17.03% Perubahan Harga (7H) -17.03%

Harga aktual Kekius Maximus (KM) adalah --. Selama 24 jam terakhir, KM diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKM adalah $ 0.01153924, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KM telah berubah sebesar +0.24% selama 1 jam terakhir, +0.10% selama 24 jam, dan -17.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kekius Maximus (KM)

Kapitalisasi Pasar $ 980.40K$ 980.40K $ 980.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 980.40K$ 980.40K $ 980.40K Suplai Peredaran 999.39M 999.39M 999.39M Total Suplai 999,393,755.267779 999,393,755.267779 999,393,755.267779

Kapitalisasi Pasar Kekius Maximus saat ini adalah $ 980.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KM adalah 999.39M, dan total suplainya sebesar 999393755.267779. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 980.40K.