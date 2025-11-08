Harga Kekius Maximusa Hari Ini

Harga live Kekius Maximusa (KEKIUSA) hari ini adalah $ 0.00011213, dengan perubahan 3.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEKIUSA ke USD saat ini adalah $ 0.00011213 per KEKIUSA.

Kekius Maximusa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,213.34, dengan suplai yang beredar 100.00M KEKIUSA. Selama 24 jam terakhir, KEKIUSA diperdagangkan antara $ 0.00010381 (low) dan $ 0.00011215 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00860564, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010054.

Dalam kinerja jangka pendek, KEKIUSA bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -8.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kekius Maximusa (KEKIUSA)

Kapitalisasi Pasar $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kekius Maximusa saat ini adalah $ 11.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEKIUSA adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.21K.