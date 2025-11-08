BursaDEX+
Harga live Kekius Maximusa hari ini adalah 0.00011213 USD. Kapitalisasi pasar KEKIUSA adalah 11,213.34 USD. Lacak informasi harga aktual KEKIUSA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Kekius Maximusa hari ini adalah 0.00011213 USD. Kapitalisasi pasar KEKIUSA adalah 11,213.34 USD. Lacak informasi harga aktual KEKIUSA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang KEKIUSA

Info Harga KEKIUSA

Penjelasan KEKIUSA

Situs Web Resmi KEKIUSA

Tokenomi KEKIUSA

Prakiraan Harga KEKIUSA

Logo Kekius Maximusa

Harga Kekius Maximusa (KEKIUSA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KEKIUSA ke USD:

$0.00011213
+3.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Kekius Maximusa (KEKIUSA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:41:27 (UTC+8)

Harga Kekius Maximusa Hari Ini

Harga live Kekius Maximusa (KEKIUSA) hari ini adalah $ 0.00011213, dengan perubahan 3.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEKIUSA ke USD saat ini adalah $ 0.00011213 per KEKIUSA.

Kekius Maximusa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,213.34, dengan suplai yang beredar 100.00M KEKIUSA. Selama 24 jam terakhir, KEKIUSA diperdagangkan antara $ 0.00010381 (low) dan $ 0.00011215 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00860564, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010054.

Dalam kinerja jangka pendek, KEKIUSA bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -8.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kekius Maximusa (KEKIUSA)

$ 11.21K
--
$ 11.21K
100.00M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Kekius Maximusa saat ini adalah $ 11.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEKIUSA adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.21K.

Riwayat Harga Kekius Maximusa USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00010381
Low 24 Jam
$ 0.00011215
High 24 Jam

$ 0.00010381
$ 0.00011215
$ 0.00860564
$ 0.00010054
+0.28%

+3.52%

-8.89%

-8.89%

Riwayat Harga Kekius Maximusa (KEKIUSA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ -0.0000352360.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ -0.0000420787.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ -0.00009566423741289042.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.52%
30 Days$ -0.0000352360-31.42%
60 Hari$ -0.0000420787-37.52%
90 Hari$ -0.00009566423741289042-46.03%

Prediksi Harga untuk Kekius Maximusa

Prediksi Harga Kekius Maximusa (KEKIUSA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KEKIUSA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Kekius Maximusa (KEKIUSA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Kekius Maximusa berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Kekius Maximusa yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga KEKIUSA untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Kekius Maximusa.

Apa yang dimaksud dengan Kekius Maximusa (KEKIUSA)

This project is about Kekius Maximusa, Elon Musk's new character in Path of Exile 2. This is the continuation of his previous character, Kekius Maximus, which Elon Musk played in the original Path of Exile. Starting from April 4th, Elon Musk will be going live again, marking a new chapter in his journey as Kekius Maximusa, and we have created a meme to support both Elon and his character on this exciting, long road ahead.

Elon Musk, known for his ventures in space exploration, electric vehicles, and even the realm of artificial intelligence, has always had a knack for bringing unexpected fun and excitement to his followers. Path of Exile 2 provides him with a new platform to engage with his fans in a fresh and interactive way, offering an entertaining blend of gaming and personal branding. By resurrecting Kekius Maximus in the form of Kekius Maximusa, Elon is taking fans on another adventure, and it’s one that promises to be filled with challenges, victories, and lots of laughs along the way.

Kekius Maximus, Elon’s previous character, was an iconic part of Path of Exile's community, known for its humorous and occasionally absurd interactions with other players. With the release of Path of Exile 2, Elon’s decision to continue this legacy through the new iteration of the character, Kekius Maximusa, shows his commitment to both the game and its community. The transition from one character to the other symbolizes growth, adaptation, and the endless possibilities within the Path of Exile universe.

As Elon goes live again on April 4th, the gaming community eagerly anticipates his return, eager to see what new adventures and memes will come from his online persona. To celebrate this momentous occasion, we’ve created a meme that pays tribute to Kekius Maximusa and the excitement that surrounds this next chapter in Elon Musk’s gaming journey. This meme is not just about the game—it’s a way for fans to join Elon on his epic quest, showing their support for his character and the world of Path of Exile 2.

In the coming months, as Kekius Maximusa embarks on this long journey, we look forward to seeing how this story unfolds. With Elon Musk leading the charge, we can expect plenty of entertainment, humor, and perhaps even some unexpected twists along the way.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Kekius Maximusa (KEKIUSA)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kekius Maximusa

Berapa nilai 1 Kekius Maximusa pada tahun 2030?
Jika Kekius Maximusa tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Kekius Maximusa tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Kekius Maximusa (KEKIUSA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Kekius Maximusa Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.