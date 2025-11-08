Harga Kekius Maximusa (KEKIUSA)
Harga live Kekius Maximusa (KEKIUSA) hari ini adalah $ 0.00011213, dengan perubahan 3.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEKIUSA ke USD saat ini adalah $ 0.00011213 per KEKIUSA.
Kekius Maximusa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,213.34, dengan suplai yang beredar 100.00M KEKIUSA. Selama 24 jam terakhir, KEKIUSA diperdagangkan antara $ 0.00010381 (low) dan $ 0.00011215 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00860564, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010054.
Dalam kinerja jangka pendek, KEKIUSA bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -8.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Kekius Maximusa saat ini adalah $ 11.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEKIUSA adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.21K.
+0.28%
+3.52%
-8.89%
-8.89%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ -0.0000352360.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ -0.0000420787.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kekius Maximusa ke USD adalah $ -0.00009566423741289042.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+3.52%
|30 Days
|$ -0.0000352360
|-31.42%
|60 Hari
|$ -0.0000420787
|-37.52%
|90 Hari
|$ -0.00009566423741289042
|-46.03%
Pada tahun 2040, harga Kekius Maximusa berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
This project is about Kekius Maximusa, Elon Musk's new character in Path of Exile 2. This is the continuation of his previous character, Kekius Maximus, which Elon Musk played in the original Path of Exile. Starting from April 4th, Elon Musk will be going live again, marking a new chapter in his journey as Kekius Maximusa, and we have created a meme to support both Elon and his character on this exciting, long road ahead.
Elon Musk, known for his ventures in space exploration, electric vehicles, and even the realm of artificial intelligence, has always had a knack for bringing unexpected fun and excitement to his followers. Path of Exile 2 provides him with a new platform to engage with his fans in a fresh and interactive way, offering an entertaining blend of gaming and personal branding. By resurrecting Kekius Maximus in the form of Kekius Maximusa, Elon is taking fans on another adventure, and it’s one that promises to be filled with challenges, victories, and lots of laughs along the way.
Kekius Maximus, Elon’s previous character, was an iconic part of Path of Exile's community, known for its humorous and occasionally absurd interactions with other players. With the release of Path of Exile 2, Elon’s decision to continue this legacy through the new iteration of the character, Kekius Maximusa, shows his commitment to both the game and its community. The transition from one character to the other symbolizes growth, adaptation, and the endless possibilities within the Path of Exile universe.
As Elon goes live again on April 4th, the gaming community eagerly anticipates his return, eager to see what new adventures and memes will come from his online persona. To celebrate this momentous occasion, we’ve created a meme that pays tribute to Kekius Maximusa and the excitement that surrounds this next chapter in Elon Musk’s gaming journey. This meme is not just about the game—it’s a way for fans to join Elon on his epic quest, showing their support for his character and the world of Path of Exile 2.
In the coming months, as Kekius Maximusa embarks on this long journey, we look forward to seeing how this story unfolds. With Elon Musk leading the charge, we can expect plenty of entertainment, humor, and perhaps even some unexpected twists along the way.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
