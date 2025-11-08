Harga Kenji Hari Ini

Harga live Kenji (KENJI) hari ini adalah $ 0.00000122, dengan perubahan 9.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KENJI ke USD saat ini adalah $ 0.00000122 per KENJI.

Kenji saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,190.79, dengan suplai yang beredar 9.99B KENJI. Selama 24 jam terakhir, KENJI diperdagangkan antara $ 0.00000116 (low) dan $ 0.00000142 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00006022, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KENJI bergerak -0.63% dalam satu jam terakhir dan -12.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kenji (KENJI)

Kapitalisasi Pasar $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Suplai Peredaran 9.99B 9.99B 9.99B Total Suplai 9,987,151,179.954342 9,987,151,179.954342 9,987,151,179.954342

Kapitalisasi Pasar Kenji saat ini adalah $ 12.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KENJI adalah 9.99B, dan total suplainya sebesar 9987151179.954342. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.19K.