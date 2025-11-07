Harga Kepithor Hari Ini

Harga live Kepithor (KEPI) hari ini adalah $ 0.00238378, dengan perubahan 2.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEPI ke USD saat ini adalah $ 0.00238378 per KEPI.

Kepithor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,713, dengan suplai yang beredar 41.41M KEPI. Selama 24 jam terakhir, KEPI diperdagangkan antara $ 0.00231458 (low) dan $ 0.00238396 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00475245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00150493.

Dalam kinerja jangka pendek, KEPI bergerak +0.56% dalam satu jam terakhir dan -6.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kepithor (KEPI)

Kapitalisasi Pasar $ 98.71K$ 98.71K $ 98.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 713.79K$ 713.79K $ 713.79K Suplai Peredaran 41.41M 41.41M 41.41M Total Suplai 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Kapitalisasi Pasar Kepithor saat ini adalah $ 98.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEPI adalah 41.41M, dan total suplainya sebesar 299426199.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 713.79K.