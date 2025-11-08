Harga KEYDOG Hari Ini

Harga live KEYDOG ($KEYDOG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $KEYDOG ke USD saat ini adalah -- per $KEYDOG.

KEYDOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,775, dengan suplai yang beredar 999.78M $KEYDOG. Selama 24 jam terakhir, $KEYDOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01519034, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $KEYDOG bergerak +1.50% dalam satu jam terakhir dan -25.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KEYDOG ($KEYDOG)

Kapitalisasi Pasar $ 41.78K$ 41.78K $ 41.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.78K$ 41.78K $ 41.78K Suplai Peredaran 999.78M 999.78M 999.78M Total Suplai 999,780,447.791229 999,780,447.791229 999,780,447.791229

Kapitalisasi Pasar KEYDOG saat ini adalah $ 41.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $KEYDOG adalah 999.78M, dan total suplainya sebesar 999780447.791229. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.78K.