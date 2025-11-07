Harga Kick Hari Ini

Harga live Kick (KICK) hari ini adalah $ 0.00133255, dengan perubahan 0.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KICK ke USD saat ini adalah $ 0.00133255 per KICK.

Kick saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 161,695, dengan suplai yang beredar 121.34M KICK. Selama 24 jam terakhir, KICK diperdagangkan antara $ 0.00133052 (low) dan $ 0.00134274 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.188833, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KICK bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -9.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kick (KICK)

Kapitalisasi Pasar $ 161.70K$ 161.70K $ 161.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 161.70K$ 161.70K $ 161.70K Suplai Peredaran 121.34M 121.34M 121.34M Total Suplai 121,342,748.7052923 121,342,748.7052923 121,342,748.7052923

Kapitalisasi Pasar Kick saat ini adalah $ 161.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KICK adalah 121.34M, dan total suplainya sebesar 121342748.7052923. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.70K.