Harga live KIGU hari ini adalah 0.00833285 USD. Lacak informasi harga aktual KIGU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KIGU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KIGU

Info Harga KIGU

Penjelasan KIGU

Whitepaper KIGU

Situs Web Resmi KIGU

Tokenomi KIGU

Prakiraan Harga KIGU

Harga KIGU (KIGU)

Harga Live 1 KIGU ke USD:

$0.00833285
$0.00833285
-4.00%1D
USD
Grafik Harga Live KIGU (KIGU)
Informasi Harga KIGU (KIGU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00816234
$ 0.00816234
Low 24 Jam
$ 0.0087501
$ 0.0087501
High 24 Jam

$ 0.00816234
$ 0.00816234

$ 0.0087501
$ 0.0087501

$ 0.155138
$ 0.155138

$ 0.00813581
$ 0.00813581

+0.67%

-4.05%

-29.79%

-29.79%

Harga aktual KIGU (KIGU) adalah $0.00833285. Selama 24 jam terakhir, KIGU diperdagangkan antara low $ 0.00816234 dan high $ 0.0087501, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKIGU adalah $ 0.155138, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00813581.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KIGU telah berubah sebesar +0.67% selama 1 jam terakhir, -4.05% selama 24 jam, dan -29.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KIGU (KIGU)

$ 429.46K
$ 429.46K

--
--

$ 429.46K
$ 429.46K

52.00M
52.00M

52,000,000.0
52,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KIGU saat ini adalah $ 429.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KIGU adalah 52.00M, dan total suplainya sebesar 52000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 429.46K.

Riwayat Harga KIGU (KIGU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga KIGU ke USD adalah $ -0.00035187273541065.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KIGU ke USD adalah $ -0.0066211409.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KIGU ke USD adalah $ -0.0064849238.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KIGU ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00035187273541065-4.05%
30 Days$ -0.0066211409-79.45%
60 Hari$ -0.0064849238-77.82%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan KIGU (KIGU)

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya KIGU (KIGU)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga KIGU (USD)

Berapa nilai KIGU (KIGU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KIGU (KIGU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KIGU.

Cek prediksi harga KIGU sekarang!

KIGU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi KIGU (KIGU)

Memahami tokenomi KIGU (KIGU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KIGU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang KIGU (KIGU)

Berapa nilai KIGU (KIGU) hari ini?
Harga live KIGU dalam USD adalah 0.00833285 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KIGU ke USD saat ini?
Harga KIGU ke USD saat ini adalah $ 0.00833285. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KIGU?
Kapitalisasi pasar KIGU adalah $ 429.46K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KIGU?
Suplai beredar KIGU adalah 52.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KIGU?
KIGU mencapai harga ATH sebesar 0.155138 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KIGU?
KIGU mencapai harga ATL 0.00813581 USD.
Berapa volume perdagangan KIGU?
Volume perdagangan 24 jam live KIGU adalah -- USD.
Akankah harga KIGU naik lebih tinggi tahun ini?
KIGU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KIGU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting KIGU (KIGU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,399.32

$3,255.95

$1.0521

$153.59

$1.0003

$100,399.32

$3,255.95

$153.59

$2.1879

$943.58

