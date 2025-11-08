Harga Kine Protocol Hari Ini

Harga live Kine Protocol (KINE) hari ini adalah $ 0.00159382, dengan perubahan 3.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KINE ke USD saat ini adalah $ 0.00159382 per KINE.

Kine Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,214, dengan suplai yang beredar 20.21M KINE. Selama 24 jam terakhir, KINE diperdagangkan antara $ 0.00157533 (low) dan $ 0.00165405 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.87, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00044937.

Dalam kinerja jangka pendek, KINE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kine Protocol (KINE)

Kapitalisasi Pasar $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 159.38K$ 159.38K $ 159.38K Suplai Peredaran 20.21M 20.21M 20.21M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

