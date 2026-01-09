BursaDEX+
Harga live Kinesis Silver hari ini adalah 76.88 USD. Kapitalisasi pasar KAG adalah 286,148,733 USD. Lacak informasi harga aktual KAG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Kinesis Silver (KAG)

$76.88
$76.88
-1.60%1D
Grafik Harga Live Kinesis Silver (KAG)
Harga Kinesis Silver Hari Ini

Harga live Kinesis Silver (KAG) hari ini adalah $ 76.88, dengan perubahan 1.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAG ke USD saat ini adalah $ 76.88 per KAG.

Kinesis Silver saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 286,148,733, dengan suplai yang beredar 3.72M KAG. Selama 24 jam terakhir, KAG diperdagangkan antara $ 74.32 (low) dan $ 78.24 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 83.56, sementara all-time low aset ini adalah $ 4.36.

Dalam kinerja jangka pendek, KAG bergerak +0.11% dalam satu jam terakhir dan +5.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kinesis Silver (KAG)

$ 286.15M
--
$ 286.15M
3.72M
3,721,963.8196
Kapitalisasi Pasar Kinesis Silver saat ini adalah $ 286.15M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAG adalah 3.72M, dan total suplainya sebesar 3721963.8196. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 286.15M.

Riwayat Harga Kinesis Silver USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 74.32
Low 24 Jam
$ 78.24
High 24 Jam

$ 74.32
$ 78.24
$ 83.56
$ 4.36
+0.11%

-1.69%

+5.21%

+5.21%

Riwayat Harga Kinesis Silver (KAG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kinesis Silver ke USD adalah $ -1.32377791568443.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kinesis Silver ke USD adalah $ +19.5395978480.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kinesis Silver ke USD adalah $ +44.1732337440.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kinesis Silver ke USD adalah $ +26.2088040997841.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.32377791568443-1.69%
30 Days$ +19.5395978480+25.42%
60 Hari$ +44.1732337440+57.46%
90 Hari$ +26.2088040997841+51.72%

Prediksi Harga untuk Kinesis Silver

Prediksi Harga Kinesis Silver (KAG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target KAG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Kinesis Silver (KAG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Kinesis Silver berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Kinesis Silver yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga KAG pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Kinesis Silver.

Tentang Kinesis Silver

Apa itu Kinesis Silver?

Apa yang membuat Kinesis Silver unik?

Sebagai yang pertama dalam sejarah ekonomi, pemegang KAG mendapatkan hasil bebas utang pertama dari logam mulia. Semua pemegang KAG menerima hasil pasif—yang dibayarkan setiap bulan dalam bentuk KAG—hanya dengan menyimpan logam mereka di platform Kinesis. Hasil tersebut dihitung dari bagian sebesar 15% dari pendapatan biaya transaksi global Kinesis, yang dibagikan kepada pengguna yang menyimpan perak mereka di platform. Berbeda dengan token perak lainnya, KAG dapat langsung digunakan dengan Kartu Virtual Kinesis, di seluruh dunia. Dapat diakses melalui perangkat seluler, kartu virtual ini memungkinkan orang-orang di mana pun untuk langsung mengonversi kepemilikan KAG mereka menjadi mata uang lokal pada saat pembelian, di mana pun Mastercard diterima. Dengan mendigitalkan emas fisik dalam bentuk KAG, Kinesis telah berhasil memperkenalkan kembali perak sebagai mata uang.

Untuk apa Kinesis Silver bisa digunakan?

KAG memungkinkan emas perak fisik untuk langsung dibeli, diperdagangkan, dibelanjakan, dan dikirim ke mana saja di dunia, membawa akses nyata, nilai, dan utilitas bagi logam mulia fisik. Sebagai stablecoin sejati, KAG memungkinkan para pedagang kripto dengan mudah keluar dari pasar yang volatil dan masuk ke nilai abadi dari emas perak fisik, sambil mendapatkan hasil bulanan. Setiap ons perak yang mendukung KAG tersedia untuk ditukar, hanya dengan satu klik tombol.

Kinesis silver (KAG) adalah mata uang kripto berbasis perak, diluncurkan oleh Kinesis—sebuah platform perdagangan dan utilitas aset digital global. Setiap token Kinesis silver (KAG) didukung oleh 1 ons emas perak kelas investasi, yang disimpan secara aman di brankas Kinesis yang sepenuhnya diasuransikan dan diaudit. Misi di balik KAG adalah mengembalikan dukungan emas perak fisik pada uang serta memberikan komunitas global sebuah penyimpanan nilai yang stabil. Kinesis silver (KAG) memiliki utilitas sehari-hari seperti mata uang fiat; efisiensi tanpa batas seperti mata uang kripto, dan tidak memiliki volatilitas inheren. KAG memungkinkan emas perak fisik untuk langsung dibeli, diperdagangkan, dibelanjakan, dan dikirim ke mana saja di dunia, membawa akses nyata, nilai, dan utilitas bagi logam mulia fisik. Sebagai stablecoin sejati, KAG memungkinkan para pedagang kripto dengan mudah keluar dari pasar yang volatil dan masuk ke nilai abadi dari emas perak fisik, sambil mendapatkan hasil bulanan.

Apakah Kinesis Silver sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp1292710.87244400000, dengan pergerakan harga sebesar -1.69% selama 24 jam terakhir.

Apakah KAG menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Stablecoins,Tokenized Assets,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities.

Seberapa likuid pasar Kinesis Silver?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai KAG?

Dengan jumlah token 3721963.8196, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Kinesis Silver dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp1405032.78487800000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp73311.90691800000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Kinesis Silver diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Kinesis Silver.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kinesis Silver

