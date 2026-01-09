Apa itu Kinesis Silver?

Apa yang membuat Kinesis Silver unik?

Sebagai yang pertama dalam sejarah ekonomi, pemegang KAG mendapatkan hasil bebas utang pertama dari logam mulia. Semua pemegang KAG menerima hasil pasif—yang dibayarkan setiap bulan dalam bentuk KAG—hanya dengan menyimpan logam mereka di platform Kinesis. Hasil tersebut dihitung dari bagian sebesar 15% dari pendapatan biaya transaksi global Kinesis, yang dibagikan kepada pengguna yang menyimpan perak mereka di platform. Berbeda dengan token perak lainnya, KAG dapat langsung digunakan dengan Kartu Virtual Kinesis, di seluruh dunia. Dapat diakses melalui perangkat seluler, kartu virtual ini memungkinkan orang-orang di mana pun untuk langsung mengonversi kepemilikan KAG mereka menjadi mata uang lokal pada saat pembelian, di mana pun Mastercard diterima. Dengan mendigitalkan emas fisik dalam bentuk KAG, Kinesis telah berhasil memperkenalkan kembali perak sebagai mata uang.

Untuk apa Kinesis Silver bisa digunakan?

KAG memungkinkan emas perak fisik untuk langsung dibeli, diperdagangkan, dibelanjakan, dan dikirim ke mana saja di dunia, membawa akses nyata, nilai, dan utilitas bagi logam mulia fisik. Sebagai stablecoin sejati, KAG memungkinkan para pedagang kripto dengan mudah keluar dari pasar yang volatil dan masuk ke nilai abadi dari emas perak fisik, sambil mendapatkan hasil bulanan. Setiap ons perak yang mendukung KAG tersedia untuk ditukar, hanya dengan satu klik tombol.

Apakah Kinesis Silver sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp1292710.87244400000, dengan pergerakan harga sebesar -1.69% selama 24 jam terakhir.

Apakah KAG menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Stablecoins,Tokenized Assets,Real World Assets (RWA),Tokenized Silver,Tokenized Commodities.

Seberapa likuid pasar Kinesis Silver?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai KAG?

Dengan jumlah token 3721963.8196, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan Kinesis Silver dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp1405032.78487800000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp73311.90691800000 memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif Kinesis Silver diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang Kinesis Silver.