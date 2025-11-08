Harga KIRA Hari Ini

Harga live KIRA (KIRA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KIRA ke USD saat ini adalah -- per KIRA.

KIRA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,707, dengan suplai yang beredar 999.59M KIRA. Selama 24 jam terakhir, KIRA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02057985, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KIRA bergerak +2.60% dalam satu jam terakhir dan -17.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KIRA (KIRA)

Kapitalisasi Pasar $ 47.71K$ 47.71K $ 47.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.71K$ 47.71K $ 47.71K Suplai Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Total Suplai 999,594,879.382504 999,594,879.382504 999,594,879.382504

Kapitalisasi Pasar KIRA saat ini adalah $ 47.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KIRA adalah 999.59M, dan total suplainya sebesar 999594879.382504. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.71K.