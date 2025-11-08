Harga Kiwi Hari Ini

Harga live Kiwi (KIWI) hari ini adalah $ 0.0012357, dengan perubahan 26.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KIWI ke USD saat ini adalah $ 0.0012357 per KIWI.

Kiwi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,223,299, dengan suplai yang beredar 1.00B KIWI. Selama 24 jam terakhir, KIWI diperdagangkan antara $ 0.00011501 (low) dan $ 0.00123696 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0165919, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005065.

Dalam kinerja jangka pendek, KIWI bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan +1,858.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kiwi (KIWI)

Kapitalisasi Pasar $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kiwi saat ini adalah $ 1.22M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KIWI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.22M.