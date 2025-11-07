BursaDEX+
Harga live KleeKai hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual KLEE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KLEE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KLEE

Info Harga KLEE

Penjelasan KLEE

Whitepaper KLEE

Situs Web Resmi KLEE

Tokenomi KLEE

Prakiraan Harga KLEE

Logo KleeKai

Harga KleeKai (KLEE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KLEE ke USD:

--
----
-3.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live KleeKai (KLEE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:04:34 (UTC+8)

Informasi Harga KleeKai (KLEE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.42%

-3.07%

-16.23%

-16.23%

Harga aktual KleeKai (KLEE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, KLEE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKLEE adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KLEE telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, -3.07% selama 24 jam, dan -16.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar KleeKai (KLEE)

$ 190.66K
$ 190.66K$ 190.66K

--
----

$ 190.66K
$ 190.66K$ 190.66K

100,000.00T
100,000.00T 100,000.00T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Kapitalisasi Pasar KleeKai saat ini adalah $ 190.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KLEE adalah 100,000.00T, dan total suplainya sebesar 1.0e+17. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 190.66K.

Riwayat Harga KleeKai (KLEE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga KleeKai ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga KleeKai ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga KleeKai ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga KleeKai ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-3.07%
30 Days$ 0-35.13%
60 Hari$ 0-52.00%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan KleeKai (KLEE)

KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages!

This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell.

The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token.

Invest today in the future of Blockchain gaming!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya KleeKai (KLEE)

Prediksi Harga KleeKai (USD)

Berapa nilai KleeKai (KLEE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda KleeKai (KLEE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk KleeKai.

Cek prediksi harga KleeKai sekarang!

KLEE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi KleeKai (KLEE)

Memahami tokenomi KleeKai (KLEE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KLEE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang KleeKai (KLEE)

Berapa nilai KleeKai (KLEE) hari ini?
Harga live KLEE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KLEE ke USD saat ini?
Harga KLEE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar KleeKai?
Kapitalisasi pasar KLEE adalah $ 190.66K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KLEE?
Suplai beredar KLEE adalah 100,000.00T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KLEE?
KLEE mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KLEE?
KLEE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan KLEE?
Volume perdagangan 24 jam live KLEE adalah -- USD.
Akankah harga KLEE naik lebih tinggi tahun ini?
KLEE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KLEE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:04:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

