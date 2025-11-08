Harga KNOW Hari Ini

Harga live KNOW (KNOW) hari ini adalah $ 0.00023581, dengan perubahan 1.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KNOW ke USD saat ini adalah $ 0.00023581 per KNOW.

KNOW saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,581, dengan suplai yang beredar 100.00M KNOW. Selama 24 jam terakhir, KNOW diperdagangkan antara $ 0.00022988 (low) dan $ 0.00024074 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0040759, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00022988.

Dalam kinerja jangka pendek, KNOW bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KNOW (KNOW)

Kapitalisasi Pasar $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

