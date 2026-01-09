Berapa harga Koala Governance Token (KOALA) hari ini?

Harga live adalah Rp402.00954080951400000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 0.00%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token KOALA yang beredar?

Suplai beredar KOALA adalah 13887956.30949829, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Koala Governance Token?

Ada perkiraan -- pemegang unik KOALA di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Koala Governance Token hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp5583088448.929350000, menempatkan Koala Governance Token pada peringkat #5255 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif KOALA diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Koala Governance Token?

Pergerakan harga terbaru sebesar 0.00% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),Unit0 Network Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.