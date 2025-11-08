Harga Kobe the Shiba Inu Hari Ini

Harga live Kobe the Shiba Inu (KOBE) hari ini adalah $ 0.00006636, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOBE ke USD saat ini adalah $ 0.00006636 per KOBE.

Kobe the Shiba Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,635.69, dengan suplai yang beredar 100.00M KOBE. Selama 24 jam terakhir, KOBE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.206835, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002782.

Dalam kinerja jangka pendek, KOBE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.64K$ 6.64K $ 6.64K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kobe the Shiba Inu saat ini adalah $ 6.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOBE adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.64K.