Harga Kome Chan Hari Ini

Harga live Kome Chan (KOME) hari ini adalah $ 0.00000696, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOME ke USD saat ini adalah $ 0.00000696 per KOME.

Kome Chan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,964.66, dengan suplai yang beredar 1.00B KOME. Selama 24 jam terakhir, KOME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01605948, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000672.

Dalam kinerja jangka pendek, KOME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kome Chan (KOME)

Kapitalisasi Pasar $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Kome Chan saat ini adalah $ 6.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOME adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.96K.