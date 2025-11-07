BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Konnect hari ini adalah 0.00119821 USD. Lacak informasi harga aktual KCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KCT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Konnect hari ini adalah 0.00119821 USD. Lacak informasi harga aktual KCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KCT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KCT

Info Harga KCT

Penjelasan KCT

Whitepaper KCT

Situs Web Resmi KCT

Tokenomi KCT

Prakiraan Harga KCT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Konnect

Harga Konnect (KCT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KCT ke USD:

$0.00119821
$0.00119821$0.00119821
+12.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Konnect (KCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:24:26 (UTC+8)

Informasi Harga Konnect (KCT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00105924
$ 0.00105924$ 0.00105924
Low 24 Jam
$ 0.00121931
$ 0.00121931$ 0.00121931
High 24 Jam

$ 0.00105924
$ 0.00105924$ 0.00105924

$ 0.00121931
$ 0.00121931$ 0.00121931

$ 0.156065
$ 0.156065$ 0.156065

$ 0
$ 0$ 0

+5.93%

+12.49%

-9.05%

-9.05%

Harga aktual Konnect (KCT) adalah $0.00119821. Selama 24 jam terakhir, KCT diperdagangkan antara low $ 0.00105924 dan high $ 0.00121931, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKCT adalah $ 0.156065, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KCT telah berubah sebesar +5.93% selama 1 jam terakhir, +12.49% selama 24 jam, dan -9.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Konnect (KCT)

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

--
----

$ 11.84M
$ 11.84M$ 11.84M

7.33B
7.33B 7.33B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Konnect saat ini adalah $ 8.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KCT adalah 7.33B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.84M.

Riwayat Harga Konnect (KCT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Konnect ke USD adalah $ +0.00013306.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Konnect ke USD adalah $ +0.0000485207.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Konnect ke USD adalah $ +0.0011967157.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Konnect ke USD adalah $ +0.0008500318987794614.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013306+12.49%
30 Days$ +0.0000485207+4.05%
60 Hari$ +0.0011967157+99.88%
90 Hari$ +0.0008500318987794614+244.14%

Apa yang dimaksud dengan Konnect (KCT)

Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem.

Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently.

Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners.
Konnect is the central point between virtual and reality.

Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Konnect (KCT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Konnect (USD)

Berapa nilai Konnect (KCT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Konnect (KCT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Konnect.

Cek prediksi harga Konnect sekarang!

KCT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Konnect (KCT)

Memahami tokenomi Konnect (KCT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KCT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Konnect (KCT)

Berapa nilai Konnect (KCT) hari ini?
Harga live KCT dalam USD adalah 0.00119821 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KCT ke USD saat ini?
Harga KCT ke USD saat ini adalah $ 0.00119821. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Konnect?
Kapitalisasi pasar KCT adalah $ 8.67M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KCT?
Suplai beredar KCT adalah 7.33B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KCT?
KCT mencapai harga ATH sebesar 0.156065 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KCT?
KCT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan KCT?
Volume perdagangan 24 jam live KCT adalah -- USD.
Akankah harga KCT naik lebih tinggi tahun ini?
KCT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KCT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:24:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Konnect (KCT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,757.96
$101,757.96$101,757.96

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,347.43
$3,347.43$3,347.43

+1.43%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1448
$1.1448$1.1448

+33.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.50
$157.50$157.50

+1.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,757.96
$101,757.96$101,757.96

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,347.43
$3,347.43$3,347.43

+1.43%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.50
$157.50$157.50

+1.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2252
$2.2252$2.2252

-0.41%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$967.98
$967.98$967.98

+3.68%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.719
$4.719$4.719

+371.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007673
$0.007673$0.007673

+259.55%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.8900
$13.8900$13.8900

+127.33%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002380
$0.00002380$0.00002380

+120.98%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0927
$0.0927$0.0927

+85.40%