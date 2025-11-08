Harga KOOKY Hari Ini

Harga live KOOKY (KOOKY) hari ini adalah $ 0.00000569, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOOKY ke USD saat ini adalah $ 0.00000569 per KOOKY.

KOOKY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,690.49, dengan suplai yang beredar 999.96M KOOKY. Selama 24 jam terakhir, KOOKY diperdagangkan antara $ 0.00000557 (low) dan $ 0.00000572 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0007541, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000384.

Dalam kinerja jangka pendek, KOOKY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KOOKY (KOOKY)

Kapitalisasi Pasar KOOKY saat ini adalah $ 5.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOOKY adalah 999.96M, dan total suplainya sebesar 999955161.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.69K.