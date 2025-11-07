Harga Krex Hari Ini

Harga live Krex (KREX) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KREX ke USD saat ini adalah -- per KREX.

Krex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,556, dengan suplai yang beredar 21.00B KREX. Selama 24 jam terakhir, KREX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KREX bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -9.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Krex (KREX)

Kapitalisasi Pasar $ 97.56K$ 97.56K $ 97.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 97.56K$ 97.56K $ 97.56K Suplai Peredaran 21.00B 21.00B 21.00B Total Suplai 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Krex saat ini adalah $ 97.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KREX adalah 21.00B, dan total suplainya sebesar 21000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 97.56K.