Harga Kroak on Kaspa Hari Ini

Harga live Kroak on Kaspa (KROAK) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KROAK ke USD saat ini adalah -- per KROAK.

Kroak on Kaspa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 147,925, dengan suplai yang beredar 690.00M KROAK. Selama 24 jam terakhir, KROAK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00371105, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KROAK bergerak -0.82% dalam satu jam terakhir dan -1.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kroak on Kaspa (KROAK)

Kapitalisasi Pasar $ 147.93K$ 147.93K $ 147.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 147.93K$ 147.93K $ 147.93K Suplai Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Total Suplai 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

