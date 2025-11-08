Harga Kundalini is a real girl Hari Ini

Harga live Kundalini is a real girl (KUNDALINI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KUNDALINI ke USD saat ini adalah -- per KUNDALINI.

Kundalini is a real girl saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,535.04, dengan suplai yang beredar 999.68M KUNDALINI. Selama 24 jam terakhir, KUNDALINI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0022507, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KUNDALINI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

Kapitalisasi Pasar $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Suplai Peredaran 999.68M 999.68M 999.68M Total Suplai 999,679,367.413059 999,679,367.413059 999,679,367.413059

