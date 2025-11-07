Harga Kuusou Hari Ini

Harga live Kuusou (KUUSOU) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KUUSOU ke USD saat ini adalah -- per KUUSOU.

Kuusou saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,891, dengan suplai yang beredar 966.67M KUUSOU. Selama 24 jam terakhir, KUUSOU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00257659, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KUUSOU bergerak +0.56% dalam satu jam terakhir dan -64.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kuusou (KUUSOU)

Kapitalisasi Pasar $ 39.89K$ 39.89K $ 39.89K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Suplai Peredaran 966.67M 966.67M 966.67M Total Suplai 973,752,480.168949 973,752,480.168949 973,752,480.168949

Kapitalisasi Pasar Kuusou saat ini adalah $ 39.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KUUSOU adalah 966.67M, dan total suplainya sebesar 973752480.168949. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.18K.