Harga Lamas Finance Hari Ini

Harga live Lamas Finance (LMF) hari ini adalah $ 0.00414592, dengan perubahan 3.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LMF ke USD saat ini adalah $ 0.00414592 per LMF.

Lamas Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,483, dengan suplai yang beredar 7.35M LMF. Selama 24 jam terakhir, LMF diperdagangkan antara $ 0.00399512 (low) dan $ 0.0043517 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.44, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00399512.

Dalam kinerja jangka pendek, LMF bergerak +0.51% dalam satu jam terakhir dan -23.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lamas Finance (LMF)

Kapitalisasi Pasar $ 30.48K$ 30.48K $ 30.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.48K$ 30.48K $ 30.48K Suplai Peredaran 7.35M 7.35M 7.35M Total Suplai 7,352,658.386578507 7,352,658.386578507 7,352,658.386578507

Kapitalisasi Pasar Lamas Finance saat ini adalah $ 30.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LMF adalah 7.35M, dan total suplainya sebesar 7352658.386578507. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.48K.