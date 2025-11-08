Harga Lapupu Hari Ini

Harga live Lapupu (LAPUPU) hari ini adalah $ 0.00024959, dengan perubahan 2.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAPUPU ke USD saat ini adalah $ 0.00024959 per LAPUPU.

Lapupu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,694, dengan suplai yang beredar 98.94M LAPUPU. Selama 24 jam terakhir, LAPUPU diperdagangkan antara $ 0.00023368 (low) dan $ 0.00025157 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03091041, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00015279.

Dalam kinerja jangka pendek, LAPUPU bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -3.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lapupu (LAPUPU)

Kapitalisasi Pasar $ 24.69K$ 24.69K $ 24.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.69K$ 24.69K $ 24.69K Suplai Peredaran 98.94M 98.94M 98.94M Total Suplai 98,941,915.292457 98,941,915.292457 98,941,915.292457

Kapitalisasi Pasar Lapupu saat ini adalah $ 24.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAPUPU adalah 98.94M, dan total suplainya sebesar 98941915.292457. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.69K.