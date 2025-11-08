Harga Larp Detective Agency Hari Ini

Harga live Larp Detective Agency ($AGENCY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $AGENCY ke USD saat ini adalah -- per $AGENCY.

Larp Detective Agency saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,907, dengan suplai yang beredar 999.82M $AGENCY. Selama 24 jam terakhir, $AGENCY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02279091, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $AGENCY bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -24.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Larp Detective Agency ($AGENCY)

Kapitalisasi Pasar $ 26.91K$ 26.91K $ 26.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.91K$ 26.91K $ 26.91K Suplai Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Total Suplai 999,820,823.986124 999,820,823.986124 999,820,823.986124

Kapitalisasi Pasar Larp Detective Agency saat ini adalah $ 26.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $AGENCY adalah 999.82M, dan total suplainya sebesar 999820823.986124. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.91K.