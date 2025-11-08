Harga Larva Lads Hari Ini

Harga live Larva Lads (LAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAD ke USD saat ini adalah -- per LAD.

Larva Lads saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,419, dengan suplai yang beredar 99.99B LAD. Selama 24 jam terakhir, LAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00000506, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Larva Lads (LAD)

Kapitalisasi Pasar $ 54.42K$ 54.42K $ 54.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.42K$ 54.42K $ 54.42K Suplai Peredaran 99.99B 99.99B 99.99B Total Suplai 99,985,078,412.99998 99,985,078,412.99998 99,985,078,412.99998

Kapitalisasi Pasar Larva Lads saat ini adalah $ 54.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LAD adalah 99.99B, dan total suplainya sebesar 99985078412.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.42K.