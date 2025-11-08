Harga Lazer Eyez Hari Ini

Harga live Lazer Eyez (LZR) hari ini adalah $ 0.0000127, dengan perubahan 3.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LZR ke USD saat ini adalah $ 0.0000127 per LZR.

Lazer Eyez saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,696.69, dengan suplai yang beredar 999.40M LZR. Selama 24 jam terakhir, LZR diperdagangkan antara $ 0.00001225 (low) dan $ 0.00001268 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00284929, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001096.

Dalam kinerja jangka pendek, LZR bergerak +1.22% dalam satu jam terakhir dan -5.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lazer Eyez (LZR)

Kapitalisasi Pasar $ 12.70K$ 12.70K $ 12.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.70K$ 12.70K $ 12.70K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,398,549.142337 999,398,549.142337 999,398,549.142337

Kapitalisasi Pasar Lazer Eyez saat ini adalah $ 12.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LZR adalah 999.40M, dan total suplainya sebesar 999398549.142337. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.70K.