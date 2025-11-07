Harga Legia Warsaw Fan Token Hari Ini

Harga live Legia Warsaw Fan Token (LEG) hari ini adalah $ 0.174401, dengan perubahan 2.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEG ke USD saat ini adalah $ 0.174401 per LEG.

Legia Warsaw Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 188,530, dengan suplai yang beredar 1.08M LEG. Selama 24 jam terakhir, LEG diperdagangkan antara $ 0.173468 (low) dan $ 0.179086 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.19, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.101666.

Dalam kinerja jangka pendek, LEG bergerak +0.06% dalam satu jam terakhir dan +3.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Legia Warsaw Fan Token (LEG)

Kapitalisasi Pasar $ 188.53K$ 188.53K $ 188.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 872.01K$ 872.01K $ 872.01K Suplai Peredaran 1.08M 1.08M 1.08M Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Legia Warsaw Fan Token saat ini adalah $ 188.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEG adalah 1.08M, dan total suplainya sebesar 5000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 872.01K.