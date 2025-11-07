BursaDEX+
Harga live Lemonrocks hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar LEMON adalah 107,632 USD. Lacak informasi harga aktual LEMON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo Lemonrocks

Harga Lemonrocks (LEMON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LEMON ke USD:

$0.00010763
$0.00010763$0.00010763
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Lemonrocks (LEMON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:50:20 (UTC+8)

Harga Lemonrocks Hari Ini

Harga live Lemonrocks (LEMON) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEMON ke USD saat ini adalah -- per LEMON.

Lemonrocks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,632, dengan suplai yang beredar 1.00B LEMON. Selama 24 jam terakhir, LEMON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04140239, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LEMON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lemonrocks (LEMON)

$ 107.63K
$ 107.63K$ 107.63K

--
----

$ 107.63K
$ 107.63K$ 107.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lemonrocks saat ini adalah $ 107.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEMON adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.63K.

Riwayat Harga Lemonrocks USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04140239
$ 0.04140239$ 0.04140239

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.08%

-13.05%

-13.05%

Riwayat Harga Lemonrocks (LEMON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Lemonrocks ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Lemonrocks ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Lemonrocks ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Lemonrocks ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.08%
30 Days$ 0-28.16%
60 Hari$ 0-32.41%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Lemonrocks

Prediksi Harga Lemonrocks (LEMON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LEMON pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Lemonrocks (LEMON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Lemonrocks berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Lemonrocks yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga LEMON untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Lemonrocks.

Apa yang dimaksud dengan Lemonrocks (LEMON)

Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing.

One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors.

Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics.

LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process.

The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem.

Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects.

Sumber Daya Lemonrocks (LEMON)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lemonrocks

Berapa nilai 1 Lemonrocks pada tahun 2030?
Jika Lemonrocks tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Lemonrocks tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:50:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Lemonrocks (LEMON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

