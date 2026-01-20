Berapa harga real-time LEON AI hari ini?

Harga live LEON AI berada pada Rp7.32478642071417000, bergerak -29.95% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk LEON?

LEON telah diperdagangkan antara Rp3.61790864344971000 dan Rp10.45734725607732000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan LEON AI hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana LEON saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa LEON menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk LEON AI?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp7397808896.448981000, LEON AI berada di peringkat #4880, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami LEON baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan LEON AI dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp21.66830544181977000, sementara ATL-nya adalah Rp3.61790864344971000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar LEON?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (999995061.1104844 token), kinerja kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.