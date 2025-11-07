Harga Level Hari Ini

Harga live Level (LVL) hari ini adalah $ 0.01160398, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LVL ke USD saat ini adalah $ 0.01160398 per LVL.

Level saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 202,008, dengan suplai yang beredar 17.41M LVL. Selama 24 jam terakhir, LVL diperdagangkan antara $ 0.01149506 (low) dan $ 0.01184776 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 11.03, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01042921.

Dalam kinerja jangka pendek, LVL bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan -4.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Level (LVL)

Kapitalisasi Pasar $ 202.01K$ 202.01K $ 202.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 311.28K$ 311.28K $ 311.28K Suplai Peredaran 17.41M 17.41M 17.41M Total Suplai 26,825,526.41584659 26,825,526.41584659 26,825,526.41584659

Kapitalisasi Pasar Level saat ini adalah $ 202.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LVL adalah 17.41M, dan total suplainya sebesar 26825526.41584659. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 311.28K.