Harga Lexicon Hari Ini

Harga live Lexicon (LEXICON) hari ini adalah $ 0.00004643, dengan perubahan 2.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEXICON ke USD saat ini adalah $ 0.00004643 per LEXICON.

Lexicon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,415, dengan suplai yang beredar 999.58M LEXICON. Selama 24 jam terakhir, LEXICON diperdagangkan antara $ 0.00004445 (low) dan $ 0.0000475 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00881268, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004372.

Dalam kinerja jangka pendek, LEXICON bergerak +2.09% dalam satu jam terakhir dan -15.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lexicon (LEXICON)

Kapitalisasi Pasar $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 46.42K$ 46.42K $ 46.42K Suplai Peredaran 999.58M 999.58M 999.58M Total Suplai 999,583,155.434235 999,583,155.434235 999,583,155.434235

Kapitalisasi Pasar Lexicon saat ini adalah $ 46.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEXICON adalah 999.58M, dan total suplainya sebesar 999583155.434235. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.42K.