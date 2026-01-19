Berapa nilai Libre saat ini?

Libre saat ini diperdagangkan seharga Rp2.41571580848350000, dengan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan LIBRE hari ini, naik atau turun?

LIBRE telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Smart Contract Platform,Bitcoin Sidechains,SideChain.

Seberapa populer Libre hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual LIBRE.

Apa yang membuat Libre berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Smart Contract Platform,Bitcoin Sidechains,SideChain dan dibangun di atas jaringan --, LIBRE menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah LIBRE yang beredar di pasar?

Terdapat 3369656962.8001 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Libre sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp91.8201866140650000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.01881584646600000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.