Harga Lightbeam Courier Coin Hari Ini

Harga live Lightbeam Courier Coin (LBCC) hari ini adalah $ 0.288748, dengan perubahan 5.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LBCC ke USD saat ini adalah $ 0.288748 per LBCC.

Lightbeam Courier Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,437.16, dengan suplai yang beredar 50.00K LBCC. Selama 24 jam terakhir, LBCC diperdagangkan antara $ 0.272789 (low) dan $ 0.287293 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 22.35, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00254722.

Dalam kinerja jangka pendek, LBCC bergerak +0.95% dalam satu jam terakhir dan -8.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lightbeam Courier Coin (LBCC)

Kapitalisasi Pasar $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 288.75K$ 288.75K $ 288.75K Suplai Peredaran 50.00K 50.00K 50.00K Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

