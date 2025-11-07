Harga Lightspeed Hari Ini

Harga live Lightspeed (SPEED) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SPEED ke USD saat ini adalah -- per SPEED.

Lightspeed saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 120,017, dengan suplai yang beredar 257.57M SPEED. Selama 24 jam terakhir, SPEED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00236018, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SPEED bergerak -1.59% dalam satu jam terakhir dan +12.80% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lightspeed (SPEED)

Kapitalisasi Pasar $ 120.02K$ 120.02K $ 120.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.69K$ 139.69K $ 139.69K Suplai Peredaran 257.57M 257.57M 257.57M Total Suplai 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

Kapitalisasi Pasar Lightspeed saat ini adalah $ 120.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SPEED adalah 257.57M, dan total suplainya sebesar 299792458.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 139.69K.