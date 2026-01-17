Harga Lihua Hari Ini

Harga live Lihua (LIHUA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 5.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIHUA ke USD saat ini adalah $ 0 per LIHUA.

Lihua saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,987, dengan suplai yang beredar 21.31T LIHUA. Selama 24 jam terakhir, LIHUA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000032, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LIHUA bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan +16.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lihua (LIHUA)

Kapitalisasi Pasar $ 143.99K$ 143.99K $ 143.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.99K$ 143.99K $ 143.99K Suplai Peredaran 21.31T 21.31T 21.31T Total Suplai 21,305,200,000,000.0 21,305,200,000,000.0 21,305,200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lihua saat ini adalah $ 143.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIHUA adalah 21.31T, dan total suplainya sebesar 21305200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.99K.