Harga LIL BUB Hari Ini

Harga live LIL BUB (BUB) hari ini adalah $ 0.00001068, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUB ke USD saat ini adalah $ 0.00001068 per BUB.

LIL BUB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,674.34, dengan suplai yang beredar 999.86M BUB. Selama 24 jam terakhir, BUB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04253922, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000507.

Dalam kinerja jangka pendek, BUB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LIL BUB (BUB)

Kapitalisasi Pasar $ 10.67K$ 10.67K $ 10.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.67K$ 10.67K $ 10.67K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,861,600.23 999,861,600.23 999,861,600.23

Kapitalisasi Pasar LIL BUB saat ini adalah $ 10.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BUB adalah 999.86M, dan total suplainya sebesar 999861600.23. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.67K.