Harga LIQ Protocol Hari Ini

Harga live LIQ Protocol (LIQ) hari ini adalah $ 0.00065541, dengan perubahan 12.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIQ ke USD saat ini adalah $ 0.00065541 per LIQ.

LIQ Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,662.23, dengan suplai yang beredar 30.00M LIQ. Selama 24 jam terakhir, LIQ diperdagangkan antara $ 0.00055439 (low) dan $ 0.00065743 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00052968.

Dalam kinerja jangka pendek, LIQ bergerak -0.08% dalam satu jam terakhir dan +8.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LIQ Protocol (LIQ)

Kapitalisasi Pasar $ 19.66K$ 19.66K $ 19.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.54K$ 65.54K $ 65.54K Suplai Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar LIQ Protocol saat ini adalah $ 19.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIQ adalah 30.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.54K.