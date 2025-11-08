Harga Liquidpump Hari Ini

Harga live Liquidpump (LP) hari ini adalah $ 0.00011022, dengan perubahan 21.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LP ke USD saat ini adalah $ 0.00011022 per LP.

Liquidpump saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,114, dengan suplai yang beredar 500.04M LP. Selama 24 jam terakhir, LP diperdagangkan antara $ 0.00010623 (low) dan $ 0.00014052 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00164704, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00010623.

Dalam kinerja jangka pendek, LP bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -25.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Liquidpump (LP)

Kapitalisasi Pasar $ 55.11K$ 55.11K $ 55.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 551.09K$ 551.09K $ 551.09K Suplai Peredaran 500.04M 500.04M 500.04M Total Suplai 4,999,996,618.908458 4,999,996,618.908458 4,999,996,618.908458

Kapitalisasi Pasar Liquidpump saat ini adalah $ 55.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LP adalah 500.04M, dan total suplainya sebesar 4999996618.908458. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 551.09K.