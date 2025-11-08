Harga Liquor Hari Ini

Harga live Liquor (LIQ) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LIQ ke USD saat ini adalah -- per LIQ.

Liquor saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,436, dengan suplai yang beredar 69.70B LIQ. Selama 24 jam terakhir, LIQ diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00011694, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LIQ bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan -7.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Liquor (LIQ)

Kapitalisasi Pasar $ 32.44K$ 32.44K $ 32.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.44K$ 32.44K $ 32.44K Suplai Peredaran 69.70B 69.70B 69.70B Total Suplai 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0 69,696,969,696.0

Kapitalisasi Pasar Liquor saat ini adalah $ 32.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LIQ adalah 69.70B, dan total suplainya sebesar 69696969696.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.44K.