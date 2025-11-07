BursaDEX+
Harga live Litecoin Cash hari ini adalah 0.00106222 USD. Lacak informasi harga aktual LCC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LCC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LCC

Info Harga LCC

Penjelasan LCC

Whitepaper LCC

Situs Web Resmi LCC

Tokenomi LCC

Prakiraan Harga LCC

Harga Litecoin Cash (LCC)

Harga Live 1 LCC ke USD:

$0.00105886
-51.60%1D
USD
Grafik Harga Live Litecoin Cash (LCC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:33:27 (UTC+8)

Informasi Harga Litecoin Cash (LCC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00100434
Low 24 Jam
$ 0.00255614
High 24 Jam

$ 0.00100434
$ 0.00255614
$ 4.09
$ 0.00002765
+4.31%

-51.45%

-49.33%

-49.33%

Harga aktual Litecoin Cash (LCC) adalah $0.00106222. Selama 24 jam terakhir, LCC diperdagangkan antara low $ 0.00100434 dan high $ 0.00255614, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLCC adalah $ 4.09, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00002765.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LCC telah berubah sebesar +4.31% selama 1 jam terakhir, -51.45% selama 24 jam, dan -49.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Litecoin Cash (LCC)

$ 869.58K
--
$ 869.59K
818.65M
818,650,621.8334944
Kapitalisasi Pasar Litecoin Cash saat ini adalah $ 869.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LCC adalah 818.65M, dan total suplainya sebesar 818650621.8334944. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 869.59K.

Riwayat Harga Litecoin Cash (LCC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Litecoin Cash ke USD adalah $ -0.001125893085435809.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Litecoin Cash ke USD adalah $ -0.0001335458.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Litecoin Cash ke USD adalah $ -0.0000480680.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Litecoin Cash ke USD adalah $ -0.000112575765545409.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001125893085435809-51.45%
30 Days$ -0.0001335458-12.57%
60 Hari$ -0.0000480680-4.52%
90 Hari$ -0.000112575765545409-9.58%

Apa yang dimaksud dengan Litecoin Cash (LCC)

Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported

Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.

Sumber Daya Litecoin Cash (LCC)

Prediksi Harga Litecoin Cash (USD)

Berapa nilai Litecoin Cash (LCC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Litecoin Cash (LCC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Litecoin Cash.

Tokenomi Litecoin Cash (LCC)

Memahami tokenomi Litecoin Cash (LCC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LCC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Litecoin Cash (LCC)

Berapa nilai Litecoin Cash (LCC) hari ini?
Harga live LCC dalam USD adalah 0.00106222 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LCC ke USD saat ini?
Harga LCC ke USD saat ini adalah $ 0.00106222. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Litecoin Cash?
Kapitalisasi pasar LCC adalah $ 869.58K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LCC?
Suplai beredar LCC adalah 818.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LCC?
LCC mencapai harga ATH sebesar 4.09 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LCC?
LCC mencapai harga ATL 0.00002765 USD.
Berapa volume perdagangan LCC?
Volume perdagangan 24 jam live LCC adalah -- USD.
Akankah harga LCC naik lebih tinggi tahun ini?
LCC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LCC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Litecoin Cash (LCC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

