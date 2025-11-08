Harga Lithium Finance Hari Ini

Harga live Lithium Finance (LITH) hari ini adalah $ 0.00000745, dengan perubahan 2.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LITH ke USD saat ini adalah $ 0.00000745 per LITH.

Lithium Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,626, dengan suplai yang beredar 9.08B LITH. Selama 24 jam terakhir, LITH diperdagangkan antara $ 0.00000741 (low) dan $ 0.00000779 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.070537, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000182.

Dalam kinerja jangka pendek, LITH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lithium Finance (LITH)

Kapitalisasi Pasar $ 67.63K$ 67.63K $ 67.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.50K$ 74.50K $ 74.50K Suplai Peredaran 9.08B 9.08B 9.08B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

