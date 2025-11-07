Harga Little Angry Bunny v2 Hari Ini

Harga live Little Angry Bunny v2 (LAB-V2) hari ini adalah $ 0.0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LAB-V2 ke USD saat ini adalah $ 0.0 per LAB-V2.

Little Angry Bunny v2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,953, dengan suplai yang beredar 450,725,623,019.41T LAB-V2. Selama 24 jam terakhir, LAB-V2 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0.

Dalam kinerja jangka pendek, LAB-V2 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Little Angry Bunny v2 (LAB-V2)

Kapitalisasi Pasar $ 104.95K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 196.41K Suplai Peredaran 450,725,623,019.41T Total Suplai 8.435000000000001e+23

