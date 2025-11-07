BursaDEX+
Harga live LooPIN Network hari ini adalah 0.162442 USD. Lacak informasi harga aktual LOOPIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LOOPIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LOOPIN

Info Harga LOOPIN

Penjelasan LOOPIN

Whitepaper LOOPIN

Situs Web Resmi LOOPIN

Tokenomi LOOPIN

Prakiraan Harga LOOPIN

Harga LooPIN Network (LOOPIN)

Harga Live 1 LOOPIN ke USD:

$0.162442
$0.162442
-3.70%1D
Grafik Harga Live LooPIN Network (LOOPIN)
Informasi Harga LooPIN Network (LOOPIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.160099
$ 0.160099
Low 24 Jam
$ 0.168716
$ 0.168716
High 24 Jam

$ 0.160099
$ 0.160099

$ 0.168716
$ 0.168716

$ 3.72
$ 3.72

$ 0.066246
$ 0.066246

+0.52%

-3.70%

-18.15%

-18.15%

Harga aktual LooPIN Network (LOOPIN) adalah $0.162442. Selama 24 jam terakhir, LOOPIN diperdagangkan antara low $ 0.160099 dan high $ 0.168716, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLOOPIN adalah $ 3.72, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.066246.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LOOPIN telah berubah sebesar +0.52% selama 1 jam terakhir, -3.70% selama 24 jam, dan -18.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LooPIN Network (LOOPIN)

$ 6.38M
$ 6.38M

--
--

$ 7.38M
$ 7.38M

39.28M
39.28M

45,402,497.1535581
45,402,497.1535581

Kapitalisasi Pasar LooPIN Network saat ini adalah $ 6.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOOPIN adalah 39.28M, dan total suplainya sebesar 45402497.1535581. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.38M.

Riwayat Harga LooPIN Network (LOOPIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga LooPIN Network ke USD adalah $ -0.0062542077932451.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LooPIN Network ke USD adalah $ -0.0752968539.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LooPIN Network ke USD adalah $ -0.0743895829.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LooPIN Network ke USD adalah $ -0.378870006049613.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0062542077932451-3.70%
30 Days$ -0.0752968539-46.35%
60 Hari$ -0.0743895829-45.79%
90 Hari$ -0.378870006049613-69.99%

Apa yang dimaksud dengan LooPIN Network (LOOPIN)

Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility.

PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya LooPIN Network (LOOPIN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga LooPIN Network (USD)

Berapa nilai LooPIN Network (LOOPIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LooPIN Network (LOOPIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LooPIN Network.

Cek prediksi harga LooPIN Network sekarang!

LOOPIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi LooPIN Network (LOOPIN)

Memahami tokenomi LooPIN Network (LOOPIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LOOPIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang LooPIN Network (LOOPIN)

Berapa nilai LooPIN Network (LOOPIN) hari ini?
Harga live LOOPIN dalam USD adalah 0.162442 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LOOPIN ke USD saat ini?
Harga LOOPIN ke USD saat ini adalah $ 0.162442. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LooPIN Network?
Kapitalisasi pasar LOOPIN adalah $ 6.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LOOPIN?
Suplai beredar LOOPIN adalah 39.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LOOPIN?
LOOPIN mencapai harga ATH sebesar 3.72 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LOOPIN?
LOOPIN mencapai harga ATL 0.066246 USD.
Berapa volume perdagangan LOOPIN?
Volume perdagangan 24 jam live LOOPIN adalah -- USD.
Akankah harga LOOPIN naik lebih tinggi tahun ini?
LOOPIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LOOPIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting LooPIN Network (LOOPIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,826.74

$3,351.21

$1.1509

$157.77

$1.0004

$101,826.74

$3,351.21

$157.77

$2.2269

$968.72

