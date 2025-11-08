Harga LOOPY Hari Ini

Harga live LOOPY (LOOPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOOPY ke USD saat ini adalah -- per LOOPY.

LOOPY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,006.24, dengan suplai yang beredar 1.00T LOOPY. Selama 24 jam terakhir, LOOPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LOOPY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar LOOPY (LOOPY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.01K$ 11.01K $ 11.01K Suplai Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

