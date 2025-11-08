Harga Lootex Hari Ini

Harga live Lootex (LOOT) hari ini adalah $ 0.00104102, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LOOT ke USD saat ini adalah $ 0.00104102 per LOOT.

Lootex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,534.6, dengan suplai yang beredar 13.00M LOOT. Selama 24 jam terakhir, LOOT diperdagangkan antara $ 0.00101261 (low) dan $ 0.00110094 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.67, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LOOT bergerak +0.13% dalam satu jam terakhir dan +1.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lootex (LOOT)

Kapitalisasi Pasar $ 13.53K$ 13.53K $ 13.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 104.10K$ 104.10K $ 104.10K Suplai Peredaran 13.00M 13.00M 13.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Lootex saat ini adalah $ 13.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LOOT adalah 13.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.10K.